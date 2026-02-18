UP Weather Update: इन 19 जिलों में काले बादलों का पहरा, आज बारिश का अलर्ट; जानें आपके शहर में धूप खिलेगी या बरसेगा पानी?

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विदाई लेती ठंड के बीच अब बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में Weather Change की आहट है, जिससे तापमान में....

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विदाई लेती ठंड के बीच अब बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में Weather Change की आहट है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

पश्चिमी यूपी में छाएंगे काले बादल, बूंदाबांदी के आसार

आज यानी 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 19 जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

इन प्रमुख जिलों में दिखेगा असर:

- नोएडा और गाजियाबाद

- आगरा, मथुरा और अलीगढ़

- झांसी, ललितपुर और जालौन

- इटावा, मैनपुरी और हाथरस

पूर्वी यूपी और लखनऊ का हाल

जहां पश्चिम में बादल छाए हैं, वहीं Lucknow और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी लखनऊ में आज धूप खिली रहेगी, हालांकि अगले 24 घंटों में यहां भी बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिलों में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और दिन में अच्छी धूप निकलने की उम्मीद है।

तापमान का गणित: क्या फिर बढ़ेगी ठिठुरन?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक Maximum Temperature में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि, Minimum Temperature में पहले 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और फिर उसमें हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

विशेषज्ञ की राय

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड की वापसी के संकेत नहीं हैं, लेकिन बादलों के कारण उमस और हल्की ठंडक का अहसास बना रहेगा। कुछ जिलों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा (Shallow Fog) भी देखने को मिल सकता है।