कौशांबी में सनसनीखेज दरिंदगी! 5 बच्चों के पिता ने किशोरी को पशुवाड़े में खींचा और किया दुष्कर्म, दहशत में पूरा गांव

05 Jan, 2026
Kaushambi News: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा इलाके से एक डरावना मामला सामने आया है। जहां एक पड़ोसी और पांच बच्चों के पिता पर अपनी 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना उस समय हुई जब किशोरी घर के पास बर्तन धो रही थी। आरोपी ने उसे अकेला देखकर अपने पशुवाड़े में खींच लिया और उसके साथ दरिंदगी की। किशोरी की चीख-पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। आरोपी डरकर भाग गया।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़िता के पिता ने तुरंत पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। कौशांबी के क्षेत्राधिकारी, जनेश्वर प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि पुलिस मामले को गंभीरता से देख रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
परिजनों और पुलिस का प्रयास
रविवार को परिजन पीड़िता को थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का संदेश
क्षेत्राधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी आपत्तिजनक घटना की तुरंत पुलिस को जानकारी दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।