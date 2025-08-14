36000 मुर्गियां गड्ढे में दफन… रामपुर में तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू, 21 दिन के लिए अंडा-चिकन बेचने पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में संक्रमण के चलते हजारों की संख्या में मुर्गा और मुर्गियों की मौत हो चुकी है। जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके लिए कई टीमों का भी गठन किया गया है। चिकन और अंडा बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है ताकि...

Rampur News, (रवि शंकर): उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में संक्रमण के चलते हजारों की संख्या में मुर्गा और मुर्गियों की मौत हो चुकी है। जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके लिए कई टीमों का भी गठन किया गया है। चिकन और अंडा बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है ताकि लोगों में किसी तरह का कोई संक्रमण न फैले।



मुर्गा, चिकन और अंडे की बिक्री पर 21 दिन तक रोक

रामपुर जनपद उत्तराखंड की सीमा से सटा है। काशीपुर क्षेत्रों में संक्रमण फैलने के चलते मुर्गी और मुर्गियों की मौत हुई है, अब इसी तरह का नजारा बिलासपुर तहसील में भी देखने को मिला यहां की कई पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियां मर चुकी हैं। बरेली आईवीआरआई से मिली खबर के अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है कि चिकन में बर्ड फ्लू फैल रहा है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह व एसपी विद्यासागर मिश्रा के निर्देशन में संक्रमण फैलने से रोकने के उद्देश्य से यहां पर मुर्गा, चिकन और अंडे की बिक्री पर फिलहाल 21 दिन तक रोक लगा दी गई है बाकायदा इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किये गए है। इस बीच कई पोल्ट्री फार्म पर बीमार प्रतीत हो रही और मरी हुई मुर्गियों को जेसीबी द्वारा गड्डा खोदकर जमीन में दबाया गया है।



बर्ड फ्लू को लेकर लगभग 36 हज़ार 600 मुर्गियां दफन

जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह व एसपी विद्यासागर मिश्रा ने मामले को गंभीरता लिया है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग लेते हुए सभी उप जिला अधिकारियों और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को बर्ड्स फ्लू के प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में दो कुकूट फॉर्म का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। बर्ड फ्लू को लेकर लगभग 36 हज़ार 600 मुर्गियों की कल्लिंग करा दी गई है। अधिकारियों के निर्देश के बाद संक्रमण फैलने से रोकने के उद्देश्य से मुर्गा, चिकन और अंडे की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। इसके साथ ही लोगों से सतर्क रहने और साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने आपात बैठक बुलाकर जिले भर में चिकन परोसने वाले होटलों सहित सभी दुकानों को तीन हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है।