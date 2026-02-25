ममता है या मासूम की जान को खतरा? बंदर ने बिल्ली के बच्चे को कलेजे से चिपकाकर छतों पर लगाई दौड़, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Feb, 2026 08:14 AM
Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जहां के निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले (कोतवाली क्षेत्र) में एक बंदर और बिल्ली के बच्चे के बीच अनोखा रिश्ता देखने को मिल रहा है। यह मामला इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
ममता या मजबूरी? लोग हैरान
निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले के लोगों ने देखा कि एक बंदर, बिल्ली के छोटे से बच्चे को अपने सीने से चिपकाकर एक छत से दूसरी छत पर घूम रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बंदर उस बच्चे को इतनी मजबूती और प्यार से पकड़े हुए था, जैसे वह उसकी अपनी संतान हो। जहां कुछ लोग इसे जानवरों के बीच की ममता और करुणा मान रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि बिल्ली का बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है और लगातार रो रहा है।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, प्रशासन से मदद की अपील
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं। कई लोग इसे प्रकृति का चमत्कार बता रहे हैं कि कैसे दो अलग प्रजातियों के बीच इतना प्रेम है। वहीं, पशु प्रेमियों ने चिंता जताई है कि बंदर की पकड़ में बिल्ली का बच्चा असुरक्षित हो सकता है। ट्विटर और फेसबुक पर #SaveAnimals और #dmMau जैसे हैशटैग के साथ वीडियो शेयर कर जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) से बच्चे को बचाने की गुहार लगाई गई है।
प्रशासनिक दखल का इंतजार
स्थानीय निवासियों ने वन विभाग और नगर प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। लोगों का डर है कि बंदर कहीं गलती से बच्चे को छत से ना गिरा दे या बच्चा भूख से दम ना तोड़ दे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मोहल्ले के लोग मौके पर नजर बनाए हुए हैं।