घूसखोर लेखपाल अरेस्ट; मिठाई की दुकान पर ले रहा था 10 हजार रुपये रिश्वत, विजिलेंस टीम ने रंगेहाथ दबोचा

कौशांबी: कौशांबी जिले में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक और रिश्वतखोर को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिलने पर टीम ने जांच की और पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में तैनात एक हल्का लेखपाल को सोमवार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और लेखपाल को निलंबित किया जाएगा।

क्यों मांगी थी रिश्वत ?

सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता भोलानाथ जायसवाल ने प्रयागराज स्थित विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के एवज में गांव सिंघवल में तैनात लेखपाल महेंद्र कुमार मौर्य उनसे 10 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी की योजना बनाई। सोमवार को टीम चम्पहा बाजार स्थित एक मिठाई की दुकान में पहले से मौजूद रही।

विजिलेंस टीम ने रंगेहाथ दबोचा

शिकायतकर्ता ने लेखपाल को दुकान पर बुलाया और जैसे ही 10 हजार रुपये देने लगा, विजिलेंस टीम ने महेंद्र कुमार मौर्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी लेखपाल को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। उप जिलाधिकारी सुखलाल प्रसाद ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी लेखपाल के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

