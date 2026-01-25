जिम में धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट, फरार इमरान से पूछताछ में जुटी पुलिस

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Jan, 2026 05:39 PM
मिर्ज़ापुर (बृजलाल मार्य): उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिन धन्मांतरण प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी इमरान खान को लेकर दिल्ली से मिर्जापुर पहुची पुलिस।देहात कोतवाली थाने में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी इमरान से पूछताछ कर रही है।
देहात कोतवाली थाने में अपर पुलिस अधीक्षक शहर नितेश सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा पूछताछ के लिए पहुचे है। इमरान खान से जिम धर्मांतरण मामले में फंडिंग और कार्य शैली को लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस इस धर्मांतरण मामले में इमरान खान को मुख्य आरोपी मान कर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धर्मांतरण में विवादों में आये KGN जिम की नींव इमरान खान ने ही डाली थी।अपने परिवार और रिश्तेदारों को जिम सौप कर खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था।विदेशों से इमरान का कनेक्शन।दुबई और मलेशिया जा चुका है इमरान।जिम धर्मांतरण के मामले में पुलिस विदेशी एंगल की भी जांच कर रही है।
गौरतलब है कि पुलिस ने इमरान पर 25 हजार का ईनाम घोषित किया। लुक आउट नोटिस जारी किया जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने के दौरान इमरान की गिरफ्तरी हुई थी।