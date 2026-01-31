Main Menu

  • Crime News: बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Jan, 2026 03:05 PM

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी)...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निपुण अग्रवाल ने बताया, "यह घटना शुक्रवार की रात करीब 10:15 बजे अंसल सुशांत गोल्फ सिटी के शॉपिंग स्क्वायर-2 में हुई, जिसकी सूचना नियंत्रण कक्ष के जरिए मिली।" पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया।

डॉक्टर बोले हालत स्थित
उन्होंने बताया कि घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक (60) के रूप में हुई है, जो संत कबीर नगर जिले के निवासी हैं। वह फिलहाल लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में रहते हैं और उनकी दुकान शॉपिंग स्क्वायर-1 में है। पुलिस ने बताया कि पाठक अपनी दुकान का कुछ सामान अपनी निजी कार में रख रहे थे, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चला दी, जो उनकी दाहिनी आंख के ऊपर लगी। पुलिस के अनुसार उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं।

घटना पर बोलीं पुलिस
डीसीपी ने बताया कि पीड़ित की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।" पुलिस ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। डीसीपी (दक्षिण) ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आठ विशेष पुलिस टीमें गठित की हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था सामान्य है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 

