AGRA में रंगों से ज्यादा जाम का नशा: 3 दिन में 38 करोड़ की शराब सफाचट; रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने आबकारी विभाग को किया मालामाल

Agra News: ताजनगरी आगरा में इस साल होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोला। रंगों के त्योहार पर आगरावासियों ने जमकर जश्न मनाया और इस जश्न में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। आबकारी विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, आगरा के लोग मात्र तीन दिनों (1, 2 और 3 मार्च) के भीतर 38 करोड़ रुपये से ज्यादा की शराब डकार गए।

पिछले साल के मुकाबले 25% का उछाल
आबकारी विभाग के मुताबिक, इस साल शराब की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभाग की मानें तो लगातार छुट्टियों के कारण लोगों ने पहले ही स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था, जिससे शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई।

होली के दिन हुई बम्पर कमाई
हैरानी की बात यह है कि कुल 38 करोड़ में से 24 करोड़ रुपए की शराब तो अकेले 3 मार्च यानी होली के मुख्य दिन ही बिकी। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी शराब की मांग सबसे ज्यादा रही। आगरा शहर के इलाकों में लोगों ने अंग्रेजी शराब और चिल्ड बीयर को प्राथमिकता दी।

अवैध शराब पर सख्ती का दिखा असर
आबकारी विभाग की मानें तो इस जबरदस्त बिक्री के पीछे सख्त निगरानी भी एक बड़ी वजह है। विभाग ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए कई विशेष टीमें गठित की थीं। लगातार छापेमारी और चेकिंग की वजह से अवैध शराब का धंधा ठंडा रहा, जिसका सीधा फायदा सरकारी राजस्व को हुआ और वैध शराब की बिक्री में उछाल आया। आबकारी विभाग ने राजस्व में हुई इस बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही लोगों से अपील की है कि वे शराब का सेवन सीमित रखें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें।

