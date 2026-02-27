UP में कार के खंभे से टकराने पर 3 दोस्तों की मौत, तीन अन्य घायल, दोस्त की शादी से लौट रहे थे सभी

संत कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक कार के बिजली के खंभे से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा रात दो से तीन बजे के बीच मोहल्ला अचिया के पास हुआ जब...

संत कबीरनगर : जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक कार के बिजली के खंभे से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा रात दो से तीन बजे के बीच मोहल्ला अचिया के पास हुआ जब छह युवक एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। मेहदावल के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि चालक ने कथित तौर पर वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन असंतुलित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। इससे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।



मृतकों की पहचान ग्राम बढ़या ठाठर निवासी सर्वेश सिंह (22) पुत्र राजकिशोर , ग्राम बेलारी कला निवासी दुर्गेश गुप्ता (25) पुत्र जय राम और तिवारीपुर निवासी श्रवण शर्मा (24) पुत्र योगेश्वर शर्मा रूप में हुई। सभी मृतक मेहदावल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य दो खतरे से बाहर हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

