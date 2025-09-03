Main Menu

  बागपत में 500 रूपए के लिए युवक ने जिंदगी दांव पर लगाई, यमुना नदी में कूदा... तेज बहाव में हुआ लापता; तलाश जारी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 Sep, 2025 04:48 PM

Baghpat News, (विवेक कौशिक): उत्तर प्रदेश के बागपत में 500 रुपए की शर्त लगाकर यमुना नदी में कूदना युवक को भारी पड़ गया। तेज बहाव के कारण युवक तैर नहीं पाया और यमुना नदी में बह गया है, जिसका काफी तलाश करने के बाद भी सुराग नहीं लग पाया है। अब स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है।
बता दें कि घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव में यमुना पुल पर सामने आई। जहां जुनैद नाम के युवक ने अपने साथी के साथ 500 रुपए में तैरने की हार जीत की शर्त लगाई और यमुना में कूद गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण कुछ दूर तक युवक तैरता रहा लेकिन उसके बाद यमुना में लापता हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने एसडीआरएफ और स्थानिय लोगों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद उन्होंने युवक की तलाश शुरू कर दी है और घंटों की खोजबीन के बाद भी युवक का सुराग नहीं लग पाया है।

