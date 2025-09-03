बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे पिता से मारपीट...प्रिंसिपल ने पहले खुद पीटा, फिर बाहरी लोगों से पिटवाया, छेड़खानी की शिकायत हंसकर टाल देते थे टीचर्स

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता को प्रिंसिपल ने बुरी तरह पीट दिया .....

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता को प्रिंसिपल ने बुरी तरह पीट दिया। बताया जाता है कि पिता बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने स्कूल पहुंचे थे। हालांकि, प्रिंसिपल ने शिकायत सुनने के बजाय गाली-गलौज शुरू कर दी और लात-घूसों से हमला कर दिया। पूरा मामला थाना गंगोह क्षेत्र का बताया जा रहा है।



प्रिंसिपल ने बाहरी लोगों को बुलाकर छात्रा के पिता को पिटवाया

आरोप है कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने बाहरी लोगों को बुलाकर छात्रा के पिता की फिर से पिटाई कराई। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके मुंह से खून तक निकल आया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा के परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से परेशान थी और स्कूल का ही एक छात्र लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था।



टीचरों ने हंसकर टाल दी छात्रा की बात

छात्रा ने कई बार इसकी शिकायत स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल से की थी, लेकिन टीचरों ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। इस मामले में एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि अब तक की जांच में छेड़छाड़ जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों की तहरीर मिली है और मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।