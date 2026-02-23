सिंगापुर पहुंचते ही इस दिग्गज उद्योगपति से मिले CM योगी; अब UP में आएगा विदेशी पैसा, डेटा और लॉजिस्टिक्स हब का बनेगा जाल!

UP Desk: उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा वैश्विक कदम उठाया है। अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने दुनिया के दिग्गज निवेश समूह Temasek के चेयरमैन Teo Chee Hean और ....

UP Desk: उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा वैश्विक कदम उठाया है। अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने दुनिया के दिग्गज निवेश समूह Temasek के चेयरमैन Teo Chee Hean और उनकी उच्च स्तरीय टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाना रहा।

इन 4 बड़े सेक्टरों पर रहा फोकस

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टेमासेक को यूपी के उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। चर्चा मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित रही:-

- Data Centers: डिजिटल इंडिया के तहत यूपी को डेटा हब बनाने की तैयारी।

- Logistics Hubs: माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढांचा।

- Renewable Energy: सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश।

- Industrial Infrastructure: नए औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचे का विकास।

यूपी में निवेश सबसे आसान - CM योगी

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा सरल है। उन्होंने राज्य के Fast-track Clearance System और मजबूत नीतिगत ढांचे (Policy Framework) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे यूपी सरकार निवेशकों को 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' और सुरक्षा की गारंटी दे रही है।

Had a fruitful meeting with Mr. Lim Chow Kiat, Chief Executive Officer, GIC, along with his delegation, in Singapore today.



Explored avenues for long term institutional investments in Uttar Pradesh, particularly in infrastructure, logistics, industrial parks and sustainable… pic.twitter.com/l0hCb9YDdB — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 23, 2026

सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

सीएम योगी ने इस मुलाकात को काफी 'सकारात्मक' बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर जानकारी देते हुए लिखा कि सिंगापुर में हुई यह चर्चा यूपी में Sovereign Investment Partnership यानी संप्रभु निवेश भागीदारी के नए द्वार खोलेगी। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यूपी की बदलती कार्यसंस्कृति और निवेश के सुरक्षित माहौल से रूबरू कराया।

Had a productive meeting with Ms. Tan Su Shan, Chief Executive Officer, DBS Group, along with his senior leadership team, in Singapore today.



Discussed strengthening financial cooperation, facilitating project financing and supporting investment flows into infrastructure and… pic.twitter.com/uECHbBSj74 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 23, 2026

UP के लिए इसके क्या मायने हैं?

टेमासेक जैसे वैश्विक दिग्गज का यूपी के प्रति रुझान यह दर्शाता है कि राज्य अब अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मानचित्र पर एक हॉटस्पॉट बन चुका है। इससे न केवल राज्य में विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।