Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सिंगापुर पहुंचते ही इस दिग्गज उद्योगपति से मिले CM योगी; अब UP में आएगा विदेशी पैसा, डेटा और लॉजिस्टिक्स हब का बनेगा जाल!

सिंगापुर पहुंचते ही इस दिग्गज उद्योगपति से मिले CM योगी; अब UP में आएगा विदेशी पैसा, डेटा और लॉजिस्टिक्स हब का बनेगा जाल!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Feb, 2026 08:52 AM

up news cm yogi met this veteran industrialist upon reaching singapore

UP Desk: उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा वैश्विक कदम उठाया है। अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने दुनिया के दिग्गज निवेश समूह Temasek के चेयरमैन Teo Chee Hean और ....

UP Desk: उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा वैश्विक कदम उठाया है। अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने दुनिया के दिग्गज निवेश समूह Temasek के चेयरमैन Teo Chee Hean और उनकी उच्च स्तरीय टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाना रहा।

इन 4 बड़े सेक्टरों पर रहा फोकस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टेमासेक को यूपी के उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। चर्चा मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित रही:-
- Data Centers: डिजिटल इंडिया के तहत यूपी को डेटा हब बनाने की तैयारी।
- Logistics Hubs: माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढांचा।
- Renewable Energy: सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश।
- Industrial Infrastructure: नए औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचे का विकास।

 

यूपी में निवेश सबसे आसान - CM योगी
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा सरल है। उन्होंने राज्य के Fast-track Clearance System और मजबूत नीतिगत ढांचे (Policy Framework) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे यूपी सरकार निवेशकों को 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' और सुरक्षा की गारंटी दे रही है।

 

सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी
सीएम योगी ने इस मुलाकात को काफी 'सकारात्मक' बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर जानकारी देते हुए लिखा कि सिंगापुर में हुई यह चर्चा यूपी में Sovereign Investment Partnership यानी संप्रभु निवेश भागीदारी के नए द्वार खोलेगी। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यूपी की बदलती कार्यसंस्कृति और निवेश के सुरक्षित माहौल से रूबरू कराया।

 

UP के लिए इसके क्या मायने हैं?
टेमासेक जैसे वैश्विक दिग्गज का यूपी के प्रति रुझान यह दर्शाता है कि राज्य अब अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मानचित्र पर एक हॉटस्पॉट बन चुका है। इससे न केवल राज्य में विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!