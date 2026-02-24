Main Menu

2375 KM दूर से सफेद मौत की तस्करी: मणिपुर से लाए लाखों का जहर, होली पर UP के इस जिले को नर्क बनाने की साजिश नाकाम!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Feb, 2026 09:03 AM

up news drug network from manipur to shahjahanpur

Shahjahanpur News: होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना कटरा पुलिस ने घेराबंदी कर चार शातिर तस्करों को दबोचा है, जो मणिपुर से स्मैक लाकर यहां खपाने की फिराक में थे। पुलिस...

Shahjahanpur News: होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना कटरा पुलिस ने घेराबंदी कर चार शातिर तस्करों को दबोचा है, जो मणिपुर से स्मैक लाकर यहां खपाने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से करीब 20 लाख रुपए कीमत की स्मैक की डेलियां बरामद की हैं।

2375 किमी दूर से लाते थे मौत का सामान
पकड़े गए तस्करों का नेटवर्क बेहद चौंकाने वाला है। पूछताछ में पता चला कि ये तस्कर शाहजहांपुर से करीब 2375 किलोमीटर दूर मणिपुर जाते थे। वहां से स्मैक की बड़ी डेलियां (ठोस टुकड़े) छिपाकर लाते थे और स्थानीय स्तर पर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके ऊंचे दामों पर बेचते थे।

होटल और ढाबे थे मुख्य ठिकाने
पुलिस जांच के मुताबिक, इन तस्करों का मुख्य टारगेट हाईवे किनारे स्थित होटल और ढाबे होते थे। ये वहां रुकने वाले ट्रक ड्राइवरों और युवाओं को निशाना बनाते थे। होली के मौके पर स्मैक की भारी मांग को देखते हुए, ये चारों इस बार बड़ी खेप लेकर आए थे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सके।

पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी
पुलिस पिछले कई महीनों से सर्विलांस के जरिए इन पर नजर रख रही थी। सोमवार को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि तस्कर हाईवे पर माल की सप्लाई करने वाले हैं। कटरा पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और चारों आरोपियों को रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों की पहचान इस प्रकार है योगेश मौर्य, सत्यवीर, संजय और हरिशंकर।

बड़े नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस
एसपी शाहजहांपुर के निर्देश पर पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इन तस्करों के तार मणिपुर में किससे जुड़े थे और शाहजहांपुर के अलावा वे किन-किन जिलों में स्मैक सप्लाई करते थे। पुलिस को अंदेशा है कि इनके पकड़े जाने से इलाके में नशे के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो सकता है।

