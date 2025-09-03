Main Menu

  • OP राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अंसारी परिवार की बेटी ? जहूराबाद सीट को लेकर नई सियासत शुरू

Edited By Imran,Updated: 03 Sep, 2025 04:30 PM

उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है लेकिन छींटाकसी और माहौल बनाने का काम अभी से किया जा रहा है। दरअसल, इस वक्त यूपी में गाजीपुर जनपद की जहूराबाद विधानसभा सीट को लेकर सियासत हो रही है।

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है लेकिन छींटाकसी और माहौल बनाने का काम अभी से किया जा रहा है। दरअसल, इस वक्त यूपी में गाजीपुर जनपद की जहूराबाद विधानसभा सीट को लेकर सियासत हो रही है।

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी (सपा) ने गाजीपुर के जहुराबाद सीट से वर्तमान विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। एक एक्स पोस्ट में तो यहां तक कहा गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नूरिया का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है।

कौन हैं नूरिया खान
गौरतलब है कि नूरिया अंसारी की शादी जनवरी 2024 में हुई थी जिसमें सपा मुखिया अखिलेश समेत कई बड़े नेता शरीक हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक नूरिया अंसारी एक बाल मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी शिक्षा पूरी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नूरिया ने अपने पिता अफजाल अंसारी के लिए प्रचार किया था। उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट की अपील की थी।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अपने ऊपर चल रहे कानूनी मामलों को देखते हुए अफजाल अंसारी ने अपनी बेटियों को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था। इसी क्रम में नुसरत अंसारी ने लोकसभा चुनाव में नामांकन किया था। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते। ऐसे में सपा नेतृत्व के निर्णय के बाद अफजाल अपनी बेटी को जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ खड़ा भी कर सकते हैं।
 

