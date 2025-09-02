Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लडेगी बसपा, कैसे चुने जाएंगे प्रत्याशी...मायावती ने बता दिया पूरा प्लान

बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लडेगी बसपा, कैसे चुने जाएंगे प्रत्याशी...मायावती ने बता दिया पूरा प्लान

Edited By Imran,Updated: 02 Sep, 2025 04:07 PM

bsp will contest elections on all seats in bihar

बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की कई छोटी पार्टियां कमर कस रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी  भी अकेले अपने दम पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है

लखनऊ:  बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की कई छोटी पार्टियां कमर कस रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी  भी अकेले अपने दम पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

बता दें कि बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की मीटिंग की गई थी। जिसमें बिहार के बदलते राजनीतिक हालात और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।

मायावती का निर्देश
बैठक के दौरान मायावती ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संगठन में मौजूद कमियों को तत्काल दूर करें। उन्होंने सितंबर माह से शुरू होने वाली पार्टी की जनसभाओं, यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष जिम्मेदारियां सौंपी। ये सभी कार्यक्रम मायावती के प्रत्यक्ष दिशा-निर्देशन में आयोजित होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, तथा बीएसपी बिहार इकाई को इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है।

निषाद पार्टी भी बिहार में लड़ेगी चुनाव
भाजपा के सहयोगी दल इन दिनों भाजपा से नाराज चल रहे हैं। संजय निषाद के घर के बाहर लगी पोस्टर चीख कर रही है कि निषाद की ताकत को राजनीति में नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। इसके साथ हीव उन्होंने भी ऐलान किया है कि बिहार में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!