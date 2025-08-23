'सपा ने मुसलमानों को बनाया बिरयानी का तेजपत्ता', संभल में बोले दानिश आजाद अंसारी

अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एंव हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्रकारों से बात चीत करते हुए सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बिरयानी में तेजपत्ता की तरह समझती है।

संभल: अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एंव हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्रकारों से बात चीत करते हुए सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बिरयानी में तेजपत्ता की तरह समझती है।



दरअसल, दानिश आजाद अंसारी संभल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाकर सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है। इसका जबाव बिहार चुनाव में जनता देगी। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है। वक्फ संपति का इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे ये मुस्लिमों के हकों पर अतिक्रमण है। वक्फ की जमीनों की हदबंदी करके अतिक्रमण और अवैध कब्जे रूकने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मदरसों में दीन इस्लाम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने फतेहपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो घटना हुई है उसमें कार्रवाई की जा रही है।



'सपा ने मुसलमानों को बनाया बिरयानी का तेजपत्ता'

अंसारी ने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है और तेजपत्ता को बिरयानी बनने के बाद किनारे रख दिया जाता है। उसी तरह समाजवादी पार्टी ने तेजपत्ते की तरह अपने शासन काल में इस्तेमाल कर किनारे रख दिया। उन्होंने कहा ये अफसोसजनक है कि मुसलमानों का विकास जहां तक पहुंचना चाहिए था, वहां तक समाजवादी पार्टी ने साजिश कर नहीं पहुंचने दिया।