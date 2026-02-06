Main Menu

  • BJP संगठन में नए चेहरों की एंट्री, इन पदाधिकारियों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता; नई कार्यकारिणी को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज

Edited By Pooja Gill,Updated: 06 Feb, 2026 12:23 PM

UP Politics: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उत्तर प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी संगठन में नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अवसर देने की तैयारी चल रही है...

UP Politics: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उत्तर प्रदेश संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी संगठन में नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अवसर देने की तैयारी चल रही है। लंबे समय से संगठन में जमे पदाधिकारियों की जगह नए चेहरों को शामिल करने पर गंभीर मंथन किया जा रहा है। 

नई कार्यकारिणी को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज
भाजपा सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में संगठन को अधिक सक्रिय, संतुलित और चुनावी द्दष्टि से मजबूत बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि संगठन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधते हुए ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार काम किया है। 

पुराने पदाधिकारियों की विदाई तय
पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि कई ऐसे पदाधिकारी जो लंबे समय से कार्यकारिणी में हैं, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह नए लोगों को शामिल कर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश होगी। इसके लिए संभावित नामों की सूची तैयार की जा रही है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व की भी नजर है।       

जिला स्तर की कार्यकारिणियों में भी बदलाव संभव
प्रदेश कार्यकारिणी के साथ-साथ जिला स्तर की कार्यकारिणियों में भी बदलाव संभव है। खासतौर पर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी उन चेहरों को तरजीह देना चाहती है, जिनकी पकड़ अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत है और जो सामाजिक समीकरणों को साधने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा नेतृत्व का मानना है कि संगठन में समय-समय पर बदलाव जरूरी है, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और पार्टी का जनाधार और मजबूत हो। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा संगठन में नए चेहरों की एंट्री और पुराने पदाधिकारियों की विदाई तय मानी जा रही है। 

