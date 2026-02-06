यूपी में 'रक्षक' बने 'भक्षक', एक बार फिर सस्पेंड हुए UP Police के इनते पुलिसकर्मी, SSP ने गिराई गाज; रूह कंपा देगा पूरा मामला ....

Edited By Purnima Singh,Updated: 06 Feb, 2026 07:06 PM
मथुरा जिले के फरह थाना क्षेत्र में मोहपाश (हनीट्रैप) में फंसाकर जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्तता के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक...
Mathura News : मथुरा जिले के फरह थाना क्षेत्र में मोहपाश (हनीट्रैप) में फंसाकर जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्तता के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता आगरा के किसान जगदीश हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी और अच्छी खासी रकम प्राप्त की थी। एसएसपी के अनुसार, गांव के प्रधान और कुख्यात बदमाश खूबी राम ने मोहपाश के जरिए किसान से जबरन वसूली करने की साजिश रची थी।
यह भी पढ़ें : बुझ गया फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा, दिग्गज एक्टर ने 55 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, दुनियाभर में शोक और मायूसी...
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें एक कमरे में बुलाया गया, जहां एक महिला के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया गया। एसएसपी ने बताया कि तत्कालीन ओएल पुलिस चौकी प्रभारी उप-निरीक्षक कपिल और कांस्टेबल राकेश जगदीश को पुलिस चौकी ले गए और वहां बैठा दिया। उनकी कार कथित तौर पर प्रधान के घर पर खड़ी की गई थी। रिफाइनरी के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनिल कुमार कपरवान ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे जबरन एक लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया गया और आरोपियों द्वारा उसकी कार को अपने कब्जे में रखने के बाद ही उसे छोड़ा गया।
यह भी पढ़ें : फिर औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम! एक ही झटके में इनते हजार सस्ता हुआ Silver, हर तरफ मची खलबली....
आरोप था कि शेष राशि का भुगतान होने पर कार वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद ग्राम प्रधान, आरोपी महिला, तत्कालीन पुलिस चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्लोक कुमार ने कहा, ''दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई हैं।'' पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।