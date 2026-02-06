लखनऊ में चाइनीज मांझा बना फिर जानलेवा, राहगीर के होंठ कट गए; लोग अभी भी नहीं संभले!

Lucknow News: लखनऊ में एक बार फिर चाइनीज मांझे (खतरनाक पतंग का धागा) से हादसा हुआ। गुरुवार को बृजेश राय नाम के पूर्व आर्मी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बृजेश राय कैंसर हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम.....

Lucknow News: लखनऊ में एक बार फिर चाइनीज मांझे (खतरनाक पतंग का धागा) से हादसा हुआ। गुरुवार को बृजेश राय नाम के पूर्व आर्मी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बृजेश राय कैंसर हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते हैं। वह अर्जुनगंज इलाके के रहने वाले हैं और उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। यह घटना गोमती नगर विस्तार इलाके में हुई।

चाइनीज मांझे से मोहम्मद शोएब की मौत

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इससे पहले बुधवार को 33 साल के मोहम्मद शोएब की भी चाइनीज मांझे से मौत हो गई थी। शोएब बाइक पर जा रहे थे, तभी उनका गला मांझे में फंस गया और खून निकलने लगा। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के डेढ़ घंटे बाद उनकी मौत हो गई। शोएब के पीछे दो बेटियां और एक बूढ़ी मां हैं।

CM योगी ने दिए सख्त आदेश

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद कैसे बाजार में बिक रहा है। CM ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं में हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और चाइनीज मांझे के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

लखनऊ पुलिस ने खाला बाजार में छापेमारी शुरू

सीएम के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। शहर के सबसे बड़े मांझा मार्केट खाला बाजार में छापेमारी की गई। पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे के खिलाफ छापेमारी और सख्त निगरानी जारी है।

DCP ने सुरक्षा बढ़ाने और हत्या का केस दर्ज करने की घोषणा

लखनऊ वेस्ट DCP विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि अब चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं में हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घर में ही पतंग के धागे को बदलकर खतरनाक बना रहे हैं। पुलिस इस पर इंटेलिजेंस बढ़ाएगी, मुखबिर तैनात करेगी और माता-पिता से भी बात करेगी ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।

इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक हो सकता है और इसे रोकना कितना जरूरी है।