फरवरी में इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत! मिलेगा खूब पैसा-शोहरत, बनने जा रहा है महासंयोग... इस तारीख से प्रभाव शुरू

February 2026 Horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फरवरी का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13 फरवरी को मंगल और गुरु के बीच एक विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है, जिसे षडाष्टक योग कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस...

February 2026 Horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फरवरी का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13 फरवरी को मंगल और गुरु के बीच एक विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है, जिसे षडाष्टक योग कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस योग का प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, आर्थिक लाभ और नए अवसर लेकर आ सकता है।



क्या है षडाष्टक योग? (February 2026 Horoscope)

जब दो प्रमुख ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होते हैं, तब इस स्थिति को षडाष्टक योग कहा जाता है। गुरु ग्रह को ज्ञान, सौभाग्य और धन का कारक माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक है। इस योग के बनने से अचानक लाभ, करियर में बदलाव और आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं। यह विशेष योग 13 फरवरी 2026 को सुबह 6 बजकर 41 मिनट पर प्रभाव में आएगा।



इन राशियों को मिल सकता है आर्थिक लाभ



मेष राशि

इस राशि के जातकों को लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा।



सिंह राशि

आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।



धनु राशि

गुरु की विशेष कृपा से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।



कुंभ राशि

मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। धन संबंधी परेशानियों में कमी आएगी।



इन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिषाचार्यों की सलाह है कि इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और गुस्से या अहंकार से दूर रहें, क्योंकि मंगल का प्रभाव तेज रहेगा। कुल मिलाकर मंगल और गुरु का यह विशेष योग नई शुरुआत, आर्थिक सुधार और उन्नति के संकेत दे रहा है। सही योजना और समझदारी से उठाए गए कदम इस समय को और भी लाभकारी बना सकते हैं।



