गर्दन दबोची, माथे से टीका पोंछा... बाराबंकी के देवा शरीफ में हिंदू युवक को पीटा, मुस्लिम महिला संग गया था दरगाह

बाराबंकी : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा कस्बे में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे एक हिंदू युवक के साथ कुछ लोगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके माथे पर लगा तिलक भी जबरन धुलवा दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।



मुस्लिम महिला संग गया था दरगाह

पीड़ित की पहचान नगर कोतवाली क्षेत्र के दशहराबाग वार्ड निवासी हरीश शर्मा के रूप में हुई है। वह अपनी पड़ोसी मुस्लिम महिला आयशा के साथ देवा दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जब आयशा अंदर चादर चढ़ाने गईं, तब हरीश बाहर खड़ा था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ दुकानदारों में से एक युवक ने उसे आवाज देकर रोका और कथित तौर पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए।

जबरन धुलवाया माथे का तिलक

आरोप है कि इसके बाद युवक को जबरन पकड़कर एक दुकान तक ले जाया गया, जहां उसके सिर पर पानी डालकर माथे पर लगा तिलक धुलवा दिया गया। इस दौरान उसके साथ अभद्रता और हाथापाई भी की गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना को लेकर आयशा बानो ने भी पुलिस को बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उनके साथ मजार आए पड़ोसी युवक हरीश शर्मा के साथ दुकानदार ने मारपीट की और जबरन तिलक धुलवाया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी

पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देवा कोतवाली प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो फुटेज को जांच में शामिल किया गया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस सतर्क है।



