  • BHU में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प, 500 पुलिसकर्मियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से निगरानी

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Jan, 2026 07:39 PM

violent clash between two student groups at bhu 500 police personnel launched

वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में गुरुवार को दो छात्रावासों के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प से अफरा-तफरी मच गई। मारपीट और पथराव की इस घटना में पीजी छात्र पीयूष तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गहरी चोट लगने के बाद उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना रुइया हॉस्टल के गेट पर हुई। आरोप है कि निष्कासित छात्र दर्शित पांडेय, रौनक मिश्रा, अंकित पाल और विश्वजीत यादव ने पीयूष तिवारी के साथ मारपीट की। घटना के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और हॉस्टल परिसर में तनाव का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर लंका राजकुमार शर्मा और BHU चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने का प्रयास किया। लेकिन छात्रों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी काशी गौरव स्वयं मौके पर पहुंचे। करीब 500 पुलिसकर्मियों ने हॉस्टल परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई।

पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, छात्रों की मांग है कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। BHU के चीफ प्रॉक्टर ने बताया कि बिरला सी हॉस्टल के 11 कमरों को सील कर दिया गया है। तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं, जिनका विवरण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
 

