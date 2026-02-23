फिल्म जगत ने खोया एक और स्टार, मशहूर एक्टर ने 53 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबी इंडस्ट्री .....

हॉलीवुड अभिनेता Eric Dane का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि वह एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) जैसी गंभीर न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की पुष्टि 19 फरवरी 2026 को की गई .....

UP Desk : हॉलीवुड अभिनेता Eric Dane का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि वह एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) जैसी गंभीर न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की पुष्टि 19 फरवरी 2026 को की गई।



ALS से लंबी लड़ाई के बाद निधन

मैगज़ीन People की रिपोर्ट के अनुसार, एरिक डेन की मौत ALS से संबंधित जटिलताओं के कारण हुई। परिवार ने कहा कि अभिनेता ने अपने अंतिम क्षण पत्नी, करीबी दोस्तों और अपनी दो बेटियों-बिली और जॉर्जिया के साथ बिताए।

परिवार का भावुक बयान

परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, “भारी मन से हम एरिक डेन के निधन की सूचना दे रहे हैं। ALS के साथ उन्होंने साहसिक लड़ाई लड़ी। वह एक समर्पित पति, स्नेही पिता और प्रेरणादायक इंसान थे। इस कठिन समय में हम प्राइवेसी की अपेक्षा करते हैं।” परिवार ने आगे बताया कि ALS के साथ अपने सफर के दौरान एरिक जागरूकता और रिसर्च के प्रबल समर्थक बन गए थे और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे।



पिछले साल किया था बीमारी का खुलासा

एरिक डेन ने पिछले वर्ष सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था कि वह ALS से पीड़ित हैं। यह बीमारी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, जिससे मांसपेशियों की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है।

टीवी करियर से मिली वैश्विक पहचान

एरिक डेन को सबसे अधिक लोकप्रियता मेडिकल ड्रामा Grey's Anatomy में डॉ. मार्क स्लोन के किरदार से मिली। इस रोल के बाद फैंस उन्हें ‘मैकस्टीमी’ के नाम से पहचानने लगे। ‘ग्रेज़ एनाटॉमी’ के बाद उन्होंने एक्शन-ड्रामा The Last Ship में कमांडर टॉम चैंडलर की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों और समीक्षकों से सराहना मिली। हाल के वर्षों में वह चर्चित सीरीज Euphoria में भी नजर आए।



इंडस्ट्री और फैंस में शोक

एरिक डेन के निधन की खबर से हॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर फैंस और सहकर्मी कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके काम और व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं।