Industry को फिर बड़ा झटका! अचानक दुनिया छोड़ गए 'Mr. India', फिटनेस आइकन के निधन से शॉक में फैंस, परिवार सदमे में....

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Feb, 2026 06:15 PM

रियलिटी टीवी और फिटनेस की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है। ‘स्प्लिट्सविला 7’ से लोकप्रिय हुए मयंक पवार का निधन हो गया है। उनके अचानक चले जाने से उनके फैंस, साथी कंटेस्टेंट्स और फिटनेस कम्युनिटी सदमे में है। मयंक पवार के निधन की खबर उनके आधिकारिक...

UP Desk : रियलिटी टीवी और फिटनेस की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है। ‘स्प्लिट्सविला 7’ से लोकप्रिय हुए मयंक पवार का निधन हो गया है। उनके अचानक चले जाने से उनके फैंस, साथी कंटेस्टेंट्स और फिटनेस कम्युनिटी सदमे में है।

मयंक पवार के निधन की पुष्टि
मयंक पवार के निधन की खबर उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की गई। पोस्ट में लिखा गया, “एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर, और कई लोगों के लिए प्रेरणा। मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।” सोशल मीडिया पर यह संदेश तेजी से वायरल हो रहा है और फॉलोअर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

रियलिटी शो में यादगार पल
मयंक ने ‘स्प्लिट्सविला’ के सीजन 7 में हिस्सा लिया था, जहां उनका संयमित और ईमानदार व्यक्तित्व दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। उनके एलिमिनेशन के समय शो की होस्ट सनी लियोनी भावुक हो गई थीं और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया था। को-होस्ट निखिल चिनप्पा ने भी उन्हें गले लगाकर सम्मान दिया था। यह क्षण शो के सबसे यादगार पलों में से एक माना जाता है।

फिटनेस की दुनिया में मयंक पवार का परचम
टीवी से परे, मयंक ने फिटनेस इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे सात बार मिस्टर इंडिया टाइटल होल्डर रहे और सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर के रूप में कई युवा एथलीट्स को प्रेरित किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के क्षेत्र में सम्मानित किया।

प्रार्थना सभा और फैंस का दुख
मयंक पवार के लिए प्रार्थना सभा बुधवार, 25 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे से 6 बजे तक वाल्मीकि मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग में आयोजित की जाएगी। उनके निधन की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने दुख व्यक्त किया और उनके लिए प्रार्थना की। कई ने उनके योगदान और प्रेरणा को याद किया।

फैंस और सोशल मीडिया रिएक्शन
एक यूजर ने लिखा, “स्प्लिट्सविला के सभी सीजन्स में उनसे ज्यादा प्योर सोल वाला कोई नहीं देखा।” वहीं, एक अन्य ने कहा, “शॉकिंग न्यूज, अविश्वसनीय।” कुछ यूजर्स ने फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर भी चेतावनी दी, यह बताते हुए कि अत्यधिक सप्लीमेंट्स और स्टेरॉयड्स शरीर के अंदरूनी अंगों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। अभी तक सनी लियोनी और निखिल चिनप्पा ने मयंक पवार के निधन पर कोई बयान नहीं दिया है।


 

