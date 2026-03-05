Main Menu

  • रॉन्ग साइड से आई फॉर्च्यूनर ने छात्रों को रौंदा, BRD मेडिकल कॉलेज के छात्र की दर्दनाक मौत; रेलिंग में फंसा रह गया शव

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Mar, 2026 11:43 AM

fortuner coming from wrong side ran over students killing student of brd medica

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक बेकाबू फॉर्च्यूनर ने खौफनाक तांडव मचाया है। मोहद्दीपुर ओवरब्रिज पर गलत दिशा (Wrong Side) से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने स्कूटी और बाइक सवारों को ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि देखने वालों की रूह कांप गई। इस भीषण हादसे में BRD मेडिकल कॉलेज के एक होनहार छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हैं।

रेलिंग में लटका रह गया छात्र का शव
चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी सवार युवक हवा में कई फीट ऊपर उछला और सीधे ओवरब्रिज की लोहे की रेलिंग में जाकर फंस गया। युवक का शव काफी देर तक रेलिंग से लटका रहा, जिसे देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। मृतक की पहचान संतकबीरनगर निवासी आकाश पांडेय (22 वर्ष) के रूप में हुई है। आकाश BRD मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर का छात्र था और भविष्य में डॉक्टर बनकर सेवा करने का सपना देख रहा था।

हादसे में कई घायल, मची चीख-पुकार
इस दुर्घटना में कुल 4 लोग फॉर्च्यूनर की चपेट में आए। आकाश की मौके पर ही सांसें थम गईं, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। एक अन्य राहगीर को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने आकाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले, जिससे गाड़ी का नंबर (UP 32 LR 0013) पता चला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी गोल्डेन साहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी लग्जरी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या चालक नशे में था या यह केवल लापरवाही का मामला है।

