होली की खुशियां मातम में बदली: ससुराल ले जाने के बहाने पत्नी का कत्ल, फिर खुद के पेट में मारा चाकू; रोंगटे खड़े कर देगी ये वारदात!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Mar, 2026 12:24 PM

moradabad news first he killed his wife then stabbed himself in stomach

Moradabad News: उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र में एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। जहां सोनकपुर ओवरब्रिज के पास घने जंगल में एक पति-पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की और फिर उसी चाकू से खुद की जीवनलीला भी समाप्त कर ली।

होली मिलने का बहाना और मौत का जाल
मृतक विनोद उर्फ विक्की और उसकी पत्नी ममता नवीन नगर के रहने वाले थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे विनोद ने ममता से कहा कि वे होली मिलने के लिए ससुराल चलेंगे। ममता खुशी-खुशी उसके साथ बाइक पर बैठ गई, लेकिन विनोद उसे ससुराल ले जाने के बजाय सोनकपुर के जंगल में ले गया। वहां सुनसान जगह देखकर विनोद ने ममता पर हमला कर दिया और चाकू से उसका गला रेत दिया।

शादी के 9 साल बाद भी सूनी थी गोद, दूसरी शादी की थी सनक
परिजनों ने इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह बताई है कि शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर घर में अक्सर कलेश रहता था। ममता के परिवार का आरोप है कि विनोद दूसरी शादी करना चाहता था। वह इसके लिए बिहार भी गया था, लेकिन बात नहीं बनी। ममता ने अपनी मां को बताया था कि विनोद उसे संतान न होने का ताना देता था और दूसरी शादी के रास्ते से हटने के लिए प्रताड़ित करता था।

पुलिस की कार्रवाई और घटनास्थल का मंजर
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि काशीराम कॉलोनी के पास जंगल में दो शवों की सूचना मिली थी। मौके पर पति और पत्नी के शव कुछ दूरी पर पड़े थे। पुलिस को पास ही उनकी बाइक भी बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि पत्नी की हत्या करने के बाद विनोद ने खुद के पेट में चाकू मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है।

