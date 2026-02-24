Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • टेंट व्यवसायी के बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, मचा हड़कंप

टेंट व्यवसायी के बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, मचा हड़कंप

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Feb, 2026 03:41 PM

the son of a tent businessman was murdered by slitting his throat with a sharp

जिले में टेंट व्यवसायी के बेटे की कथित तौर पर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शुकुल बाजार थाना प्रभारी विवेक वर्मा ने थाना क्षेत्र के निवासी टेंट व्यवसायी शरीफ के हवाले से बताया कि उनका बेटा शाहिद (30)...

अमेठी: जिले में टेंट व्यवसायी के बेटे की कथित तौर पर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शुकुल बाजार थाना प्रभारी विवेक वर्मा ने थाना क्षेत्र के निवासी टेंट व्यवसायी शरीफ के हवाले से बताया कि उनका बेटा शाहिद (30) सोमवार देर शाम घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा।

उन्होंने बताया कि परिचितों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार सुबह शाहिद का शव थाना क्षेत्र में ही एक नाले में खून से लथपथ अवस्था में मिला। पुलिस के अनुसार, शाहिद की गला रेतकर और धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई।

धारदार हथियार से प्रहार के चार से पांच घाव मिले हैं। उसने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले शाहिद का लोहागी मजरे दक्खिन गांव निवासी नियाजउद्दीन की पुत्री सबीहा से प्रेम विवाह हुआ था। इसके बाद दोनों घर छोड़कर मुंबई चले गए थे, और बाद में पारिवारिक सहमति से शाहिद शुकुल बाजार कस्बे में रहने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!