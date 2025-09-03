‘टायसन की गोली नाम और पता नहीं पूछती पंडित जी’ ACP के खिलाफ शिकायत वापस ले लो, वरना…’ कानपुर में D-2 गैंग की खुली धमकी

Main Menu

Updated: 03 Sep, 2025 01:43 PM

शहर के चर्चित आपराधिक गिरोह D-2 गैंग से जुड़े एक शार्प शूटर टायसन पर एक शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश तेज़ कर दी गई है।

Kanpur News: शहर के चर्चित आपराधिक गिरोह D-2 गैंग से जुड़े एक शार्प शूटर टायसन पर एक शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश तेज़ कर दी गई है। बता दें कि घटना 27 अगस्त की है, जब रायपुरवा के तेजाब मिल कैंपस निवासी प्रवीण कुमार शुक्ला उर्फ मनोहर शुक्ला एसआईटी में बयान दर्ज कराने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार के आगे और बगल में दो मोटरसाइकिल सवार युवक रुके। आरोप है कि उनमें से एक ने खुद को टायसन बताते हुए धमकी दी... “टायसन की गोली नाम और पता नहीं पूछती पंडित जी, शिकायत वापस ले लो, नहीं तो जान से जाओगे।”

शिकायत की थी ACP के खिलाफ
प्रवीण शुक्ला ने ‘ऑपरेशन महाकाल’ के तहत एक एसीपी और उससे जुड़े गिरोह के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। यह मामला एसआईटी के पास जांच में है। शुक्ला का आरोप है कि शिकायत वापस लेने के लिए D-2 गैंग के शूटरों ने उन्हें रास्ते में रोका और जान से मारने की धमकी दी।

टायसन पर दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस सक्रिय
कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय के अनुसार, प्रवीण शुक्ला की तहरीर पर टायसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वह फरार हो चुका है।

गैंगस्टर टायसन की हिस्ट्री
बताया जाता है कि टायसन एक कुख्यात शार्प शूटर है, जो D-2 गैंग के लिए काम करता है। गैंग का नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है। पुलिस अब उसकी गतिविधियों और नेटवर्क की छानबीन में जुटी है।

 

