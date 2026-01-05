दो दोस्तों के सिर धड़ से कटकर 50 मीटर दूर गिरे! 70 की स्पीड से बाइक ट्रक से टकराई और… गर्दन के हिस्से छिटककर रोड पर आए

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र स्थित गंभीरपुर बाजार में हुए एक भीषण हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मृतकों के सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरे .......

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र स्थित गंभीरपुर बाजार में हुए एक भीषण हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मृतकों के सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरे। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि रविवार की रात करीब नौ बजे ठेकमा से आजमगढ़ की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी।



टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों के सिर धड़ से अलग हो गये और उनके गर्दन के हिस्से लगभग 50 मीटर दूर जा गिरे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान पूर्व ग्राम प्रधान संतोष यादव उर्फ गुड्डू और उसके मित्र संदीप यादव के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई तथा आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा।

