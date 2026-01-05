महिला IAS अधिकारी के घर में चल रहा था S/x Racket! 4 लड़कियां-5 लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, पूरा मामला उड़ा देगा होश

प्रयागराज के कीडगंज इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला IAS अधिकारी के आवास पर चल रहे देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस छापेमारी के दौरान मौके से चार युवतियों और गिरोह के सरगना सहित पांच युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में...

Prayagraj News : प्रयागराज के कीडगंज इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला IAS अधिकारी के आवास पर चल रहे देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस छापेमारी के दौरान मौके से चार युवतियों और गिरोह के सरगना सहित पांच युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया।



जानकारी के अनुसार, करीब तीन महीने पहले सर्वेश द्विवेदी नामक व्यक्ति ने महिला IAS अधिकारी से परिवार के साथ रहने का झांसा देकर यह मकान 15 हजार रुपये प्रति माह के किराए पर लिया था। शुरुआत में उसने अपने परिवार को मकान में रखा, जिससे मकान मालिक को किसी प्रकार का संदेह न हो। कुछ समय बाद वह अपने परिवार को अतरसुइया स्थित पुराने घर भेजकर इस मकान में अनैतिक गतिविधियां संचालित करने लगा।



मोहल्ले वालों की सूचना पर हुई कार्रवाई

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात युवक-युवतियों की लगातार आवाजाही से उन्हें शक हुआ। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की। दरवाजा न खुलने पर पुलिस ने जबरन प्रवेश किया और सभी आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया।



बंगाल और वाराणसी की युवतियां शामिल

छापेमारी के दौरान पकड़ी गई चार युवतियों में एक पश्चिम बंगाल, एक वाराणसी और दो प्रयागराज की रहने वाली हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए पांचों युवक स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, सरगना सर्वेश द्विवेदी मकान के बाहर निगरानी कर रहा था ताकि किसी को भनक न लगे, लेकिन पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया।



फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहीं और तो सक्रिय नहीं था।

