UP में रफ्तार का कहर! पेड़ से टकराई बेकाबू कार, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत, दो जख्मी

Raebareli News : रायबरेली जिले के डीह क्षेत्र में बुधवार को तेज गति से जा रही एक कार के पेड़ से जा टकराने के कारण उस पर सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गयी तथा दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि डीह थाना क्षेत्र में डीह-परशदेपुर मार्ग पर गोपालपुर के नजदीक आज सुबह तेज गति से जा रही एक कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकरायी।
इस हादसे में कार सवार तीन लोगों मुकेश (50), उसके बेटे कुणाल (20) और साले रामू (24) की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में चंदन और अभिषेक नामक व्यक्ति जख्मी हुए हैं। उन्हें गम्भीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिये हैं।
