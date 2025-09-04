तीन मुस्लिम पति और एक लिव-इन पार्टनर… फिर हिंदू युवक से रचाई शादी, सुहागरात के 2 दिन बाद दुल्हन ने दिखाया असली चेहरा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने पहचान छुपाकर एक हिंदू युवक से शादी कर ली और सुहागरात के दो दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पहले तीन मुस्लिम युवकों से...

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने पहचान छुपाकर एक हिंदू युवक से शादी कर ली और सुहागरात के दो दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पहले तीन मुस्लिम युवकों से निकाह कर चुकी थी और लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रही थी।



गांव के लोगों ने कराई थी शादी, दो लाख रुपये लिए

मामला मांट थाना क्षेत्र के ढकू गांव का है। यहां रहने वाले वीरेंद्र नामक युवक की शादी नहीं हो रही थी। इसी दौरान गांव की ही दो लोगों सुखवीर और प्रवीण ने वीरेंद्र के परिवार से संपर्क कर कहा कि उनके पास एक योग्य लड़की है, लेकिन उसके परिजन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। शादी के एवज में दो लाख रुपये की मांग की गई। वीरेंद्र के परिजनों ने 26 अगस्त को यह रकम दी और उसी दिन भांडीरवन में वट वृक्ष के नीचे शादी संपन्न कराई गई। शादी के बाद दुल्हन को जावरा गांव स्थित वीरेंद्र के घर लाया गया, जहां दो दिन तक वैवाहिक रस्में चलती रहीं।



दो दिन बाद दुल्हन हुई गायब

शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन रात में अचानक लापता हो गई। वीरेंद्र और उसके परिजनों ने तलाश शुरू की तो दुल्हन एक कॉलेज के पास जावेद नामक युवक के साथ दिखाई दी। दोनों को पकड़कर थाने ले जाया गया।



पुलिस के सामने खुला सच्चाई का पिटारा

पूछताछ में दुल्हन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने अपना असली नाम गुलबसा बताया और बताया कि वह पहले तीन बार निकाह कर चुकी है, पहला फुरकान (आगरा), दूसरा सलमान (फिरोजाबाद) और तीसरा आमिर (अलीगढ़) से। गुलबसा ने यह भी स्वीकार किया कि वह अलीगढ़ के जावेद नामक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और पैसों के लालच में वीरेंद्र से शादी की। दो लाख रुपये लेकर वह दोबारा जावेद के पास लौट गई थी, लेकिन इस बार पकड़ी गई।



गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई

मथुरा पुलिस ने महिला और जावेद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने दो लाख रुपये की रकम और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल धोखाधड़ी, पहचान छुपाकर शादी करने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में कार्रवाई चल रही है।