  • दहेज प्रताड़ना और पति ने की दूसरी शादी...तंग आकर थाने पहुंची महिला, लगाई गुहार

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Sep, 2025 10:46 AM

dowry harassment and husband s second marriage

गोंडा: गोंडा जिले में एक विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और पति की दूसरी शादी कराने के आरोप में ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है...

गोंडा: गोंडा जिले में एक विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और पति की दूसरी शादी कराने के आरोप में ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल, खजुरी गांव निवासी सविता पाठक ने छपिया थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि उसका विवाह इसी वर्ष दो जून को रंजीत तिवारी से हुआ था। विवाह के बाद पति रंजीत, उसकी मां, जेठ, जेठानी, देवर और ननद ने एक लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 

विवाहिता ने लगाया ये आरोप 
विवाहिता का आरोप है कि इसी बीच उसके पति रंजीत ने छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की से संबंध स्थापित कर लिया और 27 जून को उसे अपने साथ ले आया। इसके बाद रंजीत ने अपने परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से चोरी-छिपे दूसरी शादी कर ली। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि जब उसने विरोध जताया तो पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे गालियां दीं, दहेज नहीं लाने की उलाहना दी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह किसी तरह मायके पहुंची और घटना की जानकारी दी।

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस 
पीड़ित महिला का कहना है कि 31 अगस्त को मायके पक्ष के लोग उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। छपिया के थाना प्रभारी निरीक्षक राम समुझ प्रभाकर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निर्देश के बाद विवाहिता की शिकायत के आधार पर पति रंजीत तिवारी समेत उसके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ बुधवार को सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। 
 

