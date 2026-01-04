Main Menu

TV सीरियल ‘Naagin’ की इस मशहूर एक्ट्रेस पर चढ़ीं माता! करने लगी अजीब व्यवहार...वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Jan, 2026 03:51 PM

Naagin Actress Video Viral: टीवी और फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह माता की पूजा के दौरान कुछ अलग...

Naagin Actress Video Viral: टीवी और फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह माता की पूजा के दौरान कुछ अलग और असामान्य व्यवहार करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखकर सभी लोग हैरान हो रहे है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 

खुद को संभाल नहीं पा रही थी सुधा 
वीडियो में देखा जा सकता है कि सुधा चंद्रन सफेद रंग की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए हैं और उनके माथे पर माता की चुनरी रखी हुई है। वह पूरी तरह भक्ति में डूबी हुई दिख रही हैं। चारों ओर भक्तों की भीड़ है और माता की चौकी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी दौरान सुधा का व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा। वीडियो में वह खुद को संभाल नहीं पा रही हैं और आसपास मौजूद लोग उन्हें थामने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, वह उस पर झपटती हुई नजर आती हैं। यहां तक कि पास खड़े पंडित जी के हाथ को भी वह दांतों से पकड़ने की कोशिश करती दिखती हैं। इसके अलावा वह एक ही जगह खड़े होकर सिर हिलाते हुए उछलती भी नजर आ रही हैं।

 

वीडियो हो रहा तेजी से वायरल 
इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को लगा कि शायद यह किसी फिल्म या टीवी सीरियल की शूटिंग का हिस्सा है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह वीडियो पूरी तरह असली है। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कुछ यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए कमेंट किया कि वह “नागिन का ऑडिशन” दे रही हैं, तो किसी ने उन्हें “ओवरएक्टिंग की दुकान” कहा। वहीं कई लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि सुधा चंद्रन पर माता रानी की कृपा हुई है। कुछ फैंस उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक सुधा चंद्रन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जानिए कौन हैं सुधा चंद्रन?
सुधा चंद्रन का जन्म 21 सितंबर 1965 को मुंबई में हुआ था, हालांकि उनका परिवार तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वह एक जानी-मानी अभिनेत्री होने के साथ-साथ प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं। उन्होंने अपने करियर में काफी संघर्ष के बाद पहचान बनाई। उनके पिता डी. चंद्रन भी अभिनेता रहे हैं और अनिल कपूर की फिल्म ‘पुकार’ में नजर आ चुके हैं। सुधा चंद्रन कई फिल्मों और टीवी शोज़ में काम कर चुकी हैं, जिनमें मालामाल वीकली, शोला और शबनम, हम आपके दिल में रहते हैं और नागिन जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल वह टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं।
 

