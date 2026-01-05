Main Menu

  • 'सरकार को मुझे फांसी दे देनी चाहिए...' नेहा सिंह राठौर ने जारी किया वीडियो, कही ये बातें

लखनऊ: लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर शनिवार को हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो बयान...

लखनऊ: लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर शनिवार को हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो बयान जारी किया। वीडियो में नेहा ने कहा कि सरकार उनसे सवाल पूछने पर नाराज है। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे फांसी क्यों नहीं दे देती? जिस सरकार को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लड़ना चाहिए, वह उनसे लड़ रही है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे बचेगी बेटी?”

पहली बार गई कोतवाली 
नेहा सिंह ने बताया कि वह पहली बार अपनी जिंदगी में कोतवाली गई थीं। उन्होंने कहा कि वह वहां घूमने नहीं गई थीं, बल्कि पुलिस के नोटिस पर गई थीं। नेहा ने कहा कि उन्होंने न तो कोई चोरी की है, न किसी को गाली दी है, न कोई गलत काम किया है। फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पूछताछ के लिए बुलाया गया।

'मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए'
नेहा सिंह राठौर ने कहा कि उनका “अपराध” सिर्फ इतना था कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से चार सवाल पूछे और एक नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि यही बात सरकार को पसंद नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि कानून आम लोगों पर तो सख्ती दिखाता है, लेकिन कई बड़े मामलों में जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंच पाता। नेहा सिंह राठौड़ कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती हैं। नेहा सिंह राठौर को बचाना भी नहीं चाहिए, उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे देश और जमाना देखे। नेहा सिंह राठौड़ को उनके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना क्या छोटा मुद्दा है। महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने जब अलग-अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दे रखी है तो नेहा सिंह राठौर क्यों बोल रही है।


 

