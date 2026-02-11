Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सावधान! फिर लौटेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड... तड़ातड़ बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे की आशंका, 40 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं

सावधान! फिर लौटेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड... तड़ातड़ बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे की आशंका, 40 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Feb, 2026 05:17 PM

the bone chilling cold will return again

उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी देते हुए कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाओं और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है .....

Heavy Rain Alert : उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी देते हुए कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाओं और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे ठंड में और इजाफा होने की आशंका है।

यह भी पढ़ें : फिल्म जगत में फिर पसरा मातम, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाले एक्टर की अचानक मौत, फैंस और फैमिली में शोक .....

13 फरवरी तक जारी रह सकता है असर
मौसम विभाग के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 13 फरवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 फरवरी से हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। IMD ने 12 फरवरी को गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है।

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट
उत्तरी मैदानों में कोहरे का प्रभाव बना रह सकता है। IMD ने उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 13 फरवरी तक कई इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और मथुरा में रात और सुबह के वक्त कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

यह भी पढ़ें : फौजी को सरेआम मार दी गई थी गोली... अब SHO समेत 3 पुलिसवालों पर तगड़ा एक्शन, 8 आरोपियों पर इतने का इनाम घोषित

अन्य राज्यों में भी धुंध की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, असम, मेघालय, उत्तरी तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी सुबह के समय धुंध और हल्के कोहरे की स्थिति बन सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। लोगों को बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!