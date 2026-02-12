सुबह-सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट! मुजफ्फरनगर में ढेर हुआ 50 हजारी अमजद, पुलिस पर तानी थी कार्बाइन

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 07:35 AM
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आज सुबह एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। जहां बुढाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी और कुख्यात बदमाश अमजद......
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आज सुबह एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। जहां बुढाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी और कुख्यात बदमाश अमजद मारा गया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने साहस का परिचय दिया, हालांकि बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक सब-इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हुए हैं।
मुठभेड़ की पूरी कहानी
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को बुढाना इलाके में किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाशों की सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू की, तो खुद को घिरा देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें कुख्यात अमजद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए जांबाज सब-इंस्पेक्टर और सिपाही को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।
अपराध का लंबा इतिहास
मारा गया बदमाश अमजद कोई मामूली अपराधी नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अमजद पर हत्या, लूट, और डकैती जैसे 40 से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। उसका आतंक केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था; दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों की पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।
हथियारों का जखीरा बरामद
पुलिस को अमजद के पास से जो सामान मिला है, वह चौंकाने वाला है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक स्वचालित कार्बाइन (Carbine), एक पिस्टल, चोरी की बाइक और लूट का भारी माल बरामद किया है। कार्बाइन जैसे घातक हथियार का मिलना यह संकेत देता है कि यह गैंग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था।
इलाके में पुलिस का सख्त पहरा
इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अब अमजद के अन्य साथियों और उसके नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, अमजद के खात्मे से इलाके में दहशत का माहौल कम होगा और पुलिस प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा।