वर्दी में शर्मनाक हरकत! थाने के अंदर चल रहा था 'इश्क का खेल', वीडियो वायरल होते ही SP ने लिया बड़ा एक्शन

Bijnor News: उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर एक बार फिर गहरा दाग लगा है। बिजनौर जिले के रेहड़ थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल का बेहद आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब वीडियो में महिला कांस्टेबल पुलिस की वर्दी पहने नजर आई। इस शर्मनाक घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी अभिषेक झा ने तत्काल प्रभाव से दोनों को सस्पेंड कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो पुलिस महकमे में आग की तरह फैल गया। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी मर्यादा की सारी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही यह मामला जिले के कप्तान (SP) तक पहुँचा, उन्होंने इसे अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा मानते हुए कड़ी कार्रवाई की।

कड़ी कार्रवाई के मुख्य बिंदु

हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया। एसपी ने पूरे मामले की गहन विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वर्दी में ऐसी हरकतों को लेकर पुलिस विभाग की जनता के बीच काफी किरकिरी हो रही है।

'तीसरे' शख्स की तलाश और साजिश का शक

पुलिस इस मामले में अब एक और एंगल पर काम कर रही है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं कि यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर किसने लीक किया?

पुलिस के सामने ये बड़े सवाल हैं:-

- क्या वीडियो आपसी सहमति से बना था या यह किसी साजिश का हिस्सा है?

- क्या रंजिश के चलते महकमे के ही किसी कर्मचारी ने इसे वायरल किया?

- क्या वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का मकसद इन पुलिसकर्मियों को 'ब्लैकमेल' करना था?

साख पर सवाल: पहले रील, अब अश्लीलता

यूपी पुलिस में सोशल मीडिया और रील बनाने का क्रेज पहले ही मुसीबत बना हुआ है, लेकिन ड्यूटी के दौरान और वर्दी में ऐसी अश्लीलता ने पूरे महकमे का सिर शर्म से झुका दिया है। लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि सुरक्षा और अनुशासन का जिम्मा संभालने वाले ही जब ऐसी हरकतों में शामिल होंगे, तो जनता में क्या संदेश जाएगा।