Sofik SK के बाद इस Couple का MMS Viral!  इंटरनेट पर मचा तहलका, Video ने हिला दिया सोशल मीडिया... शेयर किया तो सीधे जेल?

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Feb, 2026 07:22 PM

college couple viral video

College Couple Viral Video : सोशल मीडिया पर एक कथित ‘कॉलेज कपल’ का निजी वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई है। वीडियो के विभिन्न स्क्रीनशॉट और क्लिप कई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और WhatsApp ग्रुप्स में साझा किए जाने की खबर है। घटना ने...

College Couple Viral Video : सोशल मीडिया पर एक कथित ‘कॉलेज कपल’ का निजी वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई है। वीडियो के विभिन्न स्क्रीनशॉट और क्लिप कई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और WhatsApp ग्रुप्स में साझा किए जाने की खबर है। घटना ने एक बार फिर डिजिटल निजता और ऑनलाइन जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

सूत्रों के मुताबिक, वायरल वीडियो को निजी स्थान पर रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो किसने बनाया और इसे किस उद्देश्य से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया गया। प्रारंभिक स्तर पर बिना सहमति वीडियो साझा किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें : फौजी को सरेआम मार दी गई थी गोली... अब SHO समेत 3 पुलिसवालों पर तगड़ा एक्शन, 8 आरोपियों पर इतने का इनाम घोषित

पुलिस और साइबर सेल सक्रिय (College Couple Viral Video)
मामले के सामने आते ही स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर सेल की मदद से वीडियो के स्रोत और इसे वायरल करने वालों की पहचान की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो पहली बार किस अकाउंट या डिवाइस से अपलोड किया गया।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि वीडियो सहमति के बिना साझा किया गया है, तो संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून विशेषज्ञों के अनुसार, किसी व्यक्ति का निजी वीडियो बिना अनुमति प्रसारित करना आईटी एक्ट और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है।

यह भी पढ़ें : फिल्म जगत में फिर पसरा मातम, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाले एक्टर की अचानक मौत, फैंस और फैमिली में शोक .....

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के संवेदनशील कंटेंट को न तो शेयर करें और न ही फॉरवर्ड करें। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि संबंधित व्यक्तियों की निजता और गरिमा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। फिलहाल, पुलिस जांच जारी है और विस्तृत तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। 


 

