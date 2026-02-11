Main Menu

Breaking


  • UP में रक्षक ही बन गए भक्षक! पुलिस जीप ने 5 लोगों को रौंदा, 7 महीने की मासूम की दर्दनाक मौत, 4 महिलाएं बुरी तरह जख्मी

Edited By Purnima Singh,Updated: 11 Feb, 2026 01:33 PM

girl dies after being hit by police vehicle in bahraich

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र स्थित भगवानपुर बाजार में मंगलवार को पुलिस के वाहन की टक्कर लगने से सात माह की एक बच्ची की मौत हो गयी तथा चार महिलाएं जख्मी हो गयीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीतापुर जिले के थानगांव थाना क्षेत्र के...

बहराइच : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र स्थित भगवानपुर बाजार में मंगलवार को पुलिस के वाहन की टक्कर लगने से सात माह की एक बच्ची की मौत हो गयी तथा चार महिलाएं जख्मी हो गयीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीतापुर जिले के थानगांव थाना क्षेत्र के धमौड़ा गांव निवासी ज्ञान देवी (18), मर्रा देवी (30) व सुनीता (38) व शन्नो (20) रिश्तेदारी में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने बहराइच के एक गांव आई थीं। साथ में शन्नो की सात माह की बच्ची कुसुम भी थी। मंगलवार दोपहर सीतापुर लौटने के लिए वे सभी हरदी थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौराहे पर खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रही थीं। 

इसी दौरान पुलिस के एक बेकाबू वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना में बच्ची और चारों महिलाएं घायल हो गयीं। पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कुसुम की मृत्यु हो गई। कुमार के अनुसार अन्य घायलों को सामान्य चोटें आई हैं। सभी का उपचार किया जा रहा है। उनकी स्थिति सामान्य है। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

