Gold Silver rate In UP: सोने-चांदी में बड़ी उठापटक! जानिए अपने शहर में Gold Rate, कब तक आएगी मार्केट में स्थिरता

Gold Silver rate In UP: सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोना और चांदी के भाव अचानक तेज गिरावट के साथ नीचे आ गए हैं, जिससे निवेशकों और आम खरीदारों दोनों में असमंजस की स्थिति बन गई है। वैश्विक आर्थिक संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़े अहम बदलावों की खबरों का असर भारतीय बाजारों पर भी साफ नजर आ रहा है।



सोने का भाव

उत्तर प्रदेश में आज सोने की कीमत 1,59,900 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट है. वहीं एक दिन पहले की बात करें तो Feb 11, 2026 तारीख को उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत 1,58,210 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट थी। यानी पिछले के मुकाबले आज सोने की कीमत में 1,690 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट की बढ़ोत्तरी हुई है।



चांदी का भाव

उत्तर प्रदेश में आज चांदी की कीमत 3,10,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं एक दिन पहले की बात करें तो Feb 11, 2026 तारीख को भी उत्तर प्रदेश में चांदी की कीमत 3,10,900 रुपये प्रति किलोग्राम ही थी. यानी पिछले से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।



MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स इंट्रा-डे बेसिस पर 0.24 परसेंट गिरकर 1,58,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस बीच, MCX सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 0.72 परसेंट गिरकर 2,61,124 रुपये प्रति kg पर आ गया। US से मजबूत जॉब्स डेटा के कारण, जो अंदरूनी आर्थिक सेहत का संकेत देते हैं, डॉलर इंडेक्स गुरुवार को पिछले सेशन के 96.83 से बढ़कर 96.94 पर पहुंच गया। मजबूत डॉलर ने दूसरे करेंसी होल्डर्स के लिए ग्रीनबैक-प्राइस्ड बुलियन को और महंगा बना दिया। एनालिस्ट ने कहा कि जनवरी में USA में जॉब ग्रोथ अचानक तेज हुई और बेरोजगारी दर गिरकर 4.3 परसेंट हो गई, जो लेबर मार्केट की स्थिरता के संकेत हैं। फिलहाल आप सोने या चांदी खरीदने या बेचने को सोच रहे हैं तो एक बार अपने शहर के भाव को देखे फिर Gold Silver में निवेश करें नहीं आप को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।