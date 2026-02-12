Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शिवपाल यादव के तीखे तेवर: बोले- 'लूटने के लिए पेश हुआ UP का बजट', अब CM योगी कल देंगे जवाब!

शिवपाल यादव के तीखे तेवर: बोले- 'लूटने के लिए पेश हुआ UP का बजट', अब CM योगी कल देंगे जवाब!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 02:02 PM

shivpal yadav s sharp tone said up budget 2026 presented for looting

UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन पूरी तरह से शिवपाल सिंह यादव के नाम रहा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार के बजट पर तीखा प्रहार करते हुए इसे विकास का नहीं, बल्कि प्रदेश को 'लूटने' का...

UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन पूरी तरह से शिवपाल सिंह यादव के नाम रहा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार के बजट पर तीखा प्रहार करते हुए इसे विकास का नहीं, बल्कि प्रदेश को 'लूटने' का जरिया करार दिया। उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए।

'बिना नौकरी के कैसा रोजगार?' - शिवपाल का सीधा सवाल
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शिवपाल यादव ने युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखा। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन इसमें नौकरियों के सृजन का कोई साफ रास्ता नहीं है। शिवपाल ने दावा किया कि मौजूदा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यह विशाल बजट जनता के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि आपसी बंदरबांट के लिए है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई ठोस काम नहीं बचा है, वे केवल लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रहे हैं।

पोस्टर और नारों के साथ विपक्ष का हल्लाबोल
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल गरमा गया था। सपा और कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का साझा आरोप है कि बजट में किसानों की आय और गरीबों की थाली के लिए कुछ नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के नाम पर केवल दिखावा किया गया है। वहीं बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री के जवाब पर
शिवपाल यादव और विपक्ष के इन तीखे हमलों के बाद अब गेंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। विधानसभा की परंपरा के अनुसार, शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी अपने चिर-परिचित अंदाज में आंकड़ों के साथ विपक्ष के एक-एक आरोप का पलटवार करेंगे।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!