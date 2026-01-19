रेड कार्पेट पर 500 रुपये के नोटों के बंडल के साथ दिखे BJP नेता, वीडियो हो रहा वायरल; जानिए सफाई में क्या बोले?

Main Menu

Edited By Pooja Gill,Updated: 19 Jan, 2026 01:15 PM

bjp leader seen on the red carpet with a bundle of 500 rupee notes

महाराजगंज: यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के जिला मंत्री गौतम तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वे नोटों के बंडल के साथ दिखाई दे रहे हैं...

महाराजगंज: यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के जिला मंत्री गौतम तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वे नोटों के बंडल के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि गौतम तिवारी ने इन पैसों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है।

बीजेपी नेता के साथ हुई करोड़ों की ठगी? 
गौतम तिवारी का कहना है कि उनके साथ करोड़ों रुपये की ठगी हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात वाराणसी के एक व्यक्ति से हुई थी। उस व्यक्ति ने तंत्र-मंत्र दिखाकर हाथ से नोट निकालने का दावा किया और जमीन के कारोबार में पैसा बढ़ाने का लालच दिया। बीजेपी नेता के अनुसार, तंत्र-मंत्र और जमीन के फायदे के झांसे में आकर उन्होंने और उनके चार साथियों ने मिलकर करीब 1.43 करोड़ रुपये जमा कर दिए। इस रकम के लिए किसी ने अपनी गाड़ी बेची तो किसी ने अपना मकान तक बेच दिया।

'पैसों पर किया गया तंत्र-मंत्र'
आरोप है कि पैसा लेने के बाद ठग उन्हें इधर-उधर घुमाते रहे। कभी इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास जमीन दिखाने की बात कही गई, तो कभी बनारस में जमीन दिखाने का बहाना बनाया गया। जब गौतम तिवारी को शक हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो ठग उन्हें एक कमरे में ले गए, जहां नोटों के बंडल रखे थे। गौतम तिवारी का कहना है कि जैसे ही उन्होंने नोटों को छूने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि इन पैसों पर तंत्र-मंत्र किया गया है। इसी दौरान ठगों ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक महीने पुराना है। मंत्री का दावा है कि उन्होंने इसकी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।  
 

