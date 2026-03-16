Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • संभल में बाइक-स्कूटी की भीषण भिड़ंत, 3 की मौत और 2 घायल, इकलौते चिराग को खोकर सदमे में परिवार; CM Yogi ने लिया घटना का संज्ञान

संभल में बाइक-स्कूटी की भीषण भिड़ंत, 3 की मौत और 2 घायल, इकलौते चिराग को खोकर सदमे में परिवार; CM Yogi ने लिया घटना का संज्ञान

Edited By Purnima Singh,Updated: 16 Mar, 2026 11:20 AM

3 youths died in a road accident in sambhal

उत्तर प्रदेश में संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर मिर्जापुर गांव के पास रविवार को एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी...

संभल : उत्तर प्रदेश में संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर मिर्जापुर गांव के पास रविवार को एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रदीप कुमार ने बताया कि तीन लोग स्कूटी और दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे, तभी दोनों वाहनों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। 

उन्होंने बताया कि इस हादसे में सैफ (19), सत्यवीर (18) एवं गजेंद्र (18) की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिये सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में दो युवक घायल हुए जिनमें फैज (19) एवं आलम खान (18) को प्राथमिक उपचार देने के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 

जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि क्या टक्कर लगने के बाद किसी भारी वाहन ने पीड़ितों को कुचल दिया होगा, तो अधिकारी ने कहा कि इस आशंका की जांच की जा रही है और यदि ऐसा दावा सही पाया जाता है तो सबूत जुटाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को घायलों के लिए राहत एवं चिकित्सा सहायता में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!