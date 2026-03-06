Crime News Muzaffarnagar: दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता, फंदा लगा कर दी जान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ससुराल वालों द्वारा अधिक दहेज की मांग के कथित दबाव से परेशान होकर 26 वर्षीय एक महिला ने यहां अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ससुराल वालों द्वारा अधिक दहेज की मांग के कथित दबाव से परेशान होकर 26 वर्षीय एक महिला ने यहां अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।



पुलिस के मुताबिक महिला की पहचान रूबी कश्यप के रूप में की गयी है। उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि 14 फरवरी, 2023 को गौरव कश्यप से शादी के बाद और अधिक दहेज की मांग को लेकर रूबी को परेशान किया गया।



पुलिस ने पीड़िता के भाई सुमित कुमार की शिकायत पर गौरव, उसके माता-पिता रमेश और बिंदो देवी तथा उसकी बहन कविता के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। यह घटना बृहस्पतिवार को बुढ़ाना पुलिस थाना क्षेत्र के राजपुर छजपुर गांव में घटी। बुढ़ाना के थाना प्रभारी सुभाष अत्री ने संवाददाताओं को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।