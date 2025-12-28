Main Menu

  • दो महीने से गायब नाबालिग, थाने के चक्कर काटता पिता… आखिर कहां है 16 साल की बेटी?

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Dec, 2025 04:39 PM

minor missing for two months father making rounds of the police station where

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र अंतर्गत बाबूगंज चौकी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर एक युवक करीब दो...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र अंतर्गत बाबूगंज चौकी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर एक युवक करीब दो महीने पहले भगा ले गया, लेकिन आज तक पुलिस उसे बरामद नहीं कर सकी है।

पीड़ित के अनुसार, घटना के तुरंत बाद उन्होंने थाना हसनगंज में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद किसी ठोस कार्रवाई के संकेत नहीं मिले। न तो आरोपी युवक की गिरफ्तारी हुई और न ही नाबालिग लड़की का कोई सुराग लग पाया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और सिर्फ आश्वासन देकर टाल रही है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित पिता रोज सुबह-शाम थाना और चौकी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लगातार फरियाद करने के बावजूद जब कोई ठोस परिणाम नहीं मिला तो वह पूरी तरह हताश और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। परिवार को बेटी की सुरक्षा और उसके भविष्य को लेकर गहरी चिंता सता रही है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जारी सख्त निर्देशों के बावजूद सामने आया है। सरकार जहां एक ओर ‘मिशन शक्ति’ जैसे अभियानों के जरिए बेटियों की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर पुलिस की यह कथित लापरवाही इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है।

पीड़ित पिता ने प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट आती। फिलहाल हसनगंज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और लोग यह पूछने को मजबूर हैं कि आखिर नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून और आदेश कब धरातल पर उतरेंगे।

