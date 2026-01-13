सुधर जाओ... नहीं तो मुस्लिम सुधार देगा',- अवैध मजार ढहाने के बाद भाजपा विधायक को सोशल मीडिया पर धमकी, वीडियो वायरल

Main Menu

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Jan, 2026 03:19 PM

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरकारी भूमि पर बनी बताई जा रही बाबा अब्दुल शाह गनी की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद मामला और गरमा गया है। मजार हटाने की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी को सोशल...

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरकारी भूमि पर बनी बताई जा रही बाबा अब्दुल शाह गनी की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद मामला और गरमा गया है। मजार हटाने की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक चलते हुए दिखाई देता है, जबकि वीडियो में विधायक शलभमणि त्रिपाठी की तस्वीर पर कट का निशान लगाया गया है। तस्वीर के साथ धमकी भरा संदेश लिखा गया है—“अभी समय है सुधर जाओ, नहीं तो मुस्लिम अपने पर आएगा तो सुधार देगा।” वीडियो के बैकग्राउंड में भी आपत्तिजनक और हिंसा भड़काने वाली आवाज सुनाई दे रही है।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और साइबर सेल हरकत में आ गई है। अधिकारियों के अनुसार वीडियो और पोस्ट की जांच की जा रही है तथा आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उधर, अवैध मजार गिराए जाने को लेकर भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि संपूर्ण देवरिया इस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री का ऋणी रहेगा। विधायक ने कहा कि यही वह मजार थी, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहे रामनगीना यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

शलभमणि त्रिपाठी ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि मजार को बचाने के लिए कानूनी अड़चनें पैदा करने वाले लोगों और इसके पीछे सक्रिय तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर कठोर कदम उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो। फिलहाल, प्रशासन और पुलिस दोनों ही मामलों—धमकी और अवैध निर्माण—को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं।

