ब्रज की लट्ठमार होली को किया बदनाम! छवि खराब करने के आरोप में इन सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स पर FIR

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ब्रज क्षेत्र के बरसाना और नंदगांव में आयोजित लट्ठमार होली की छवि खराब करने के उद्देश्य से पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में 9 सोशल मीडिया...

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ब्रज क्षेत्र के बरसाना और नंदगांव में आयोजित लट्ठमार होली की छवि खराब करने के उद्देश्य से पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में 9 सोशल मीडिया 'अकाउंट' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, संबंधित 'अकाउंट' के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(2) (धार्मिक स्थलों में सामाजिक शांति भंग करने का प्रयास) और 353(2) (धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय समूहों के बीच शत्रुता पैदा करना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत बरसाना पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने की लोगों से अपील

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने कहा, "विश्लेषण के बाद पाया गया कि इन हैंडलों द्वारा कुछ पुराने वीडियो इस वर्ष की होली से जुड़ा बताकर साझा किए गए, ताकि सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा सके और भ्रामक सूचना फैलाई जा सके।" पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना उसे साझा न करें।

'महिलाओं के उत्पीड़न का कोई प्रमाण नहीं मिला'

एसपी (ग्रामीण) ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के उत्पीड़न का कोई प्रमाण नहीं मिला है और इस संबंध में एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। रावत ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर निगरानी के लिए 230 कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस बल के साथ एंटी-रोमियो दस्ता भी तैनात किया गया है और सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में पर्यटक या श्रद्धालु '112' हेल्पलाइन पर या निकटतम पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते हैं।

इन इनफ्लुएंसर्स पर FIR

पुलिस ने जिन प्रमुख हैंडल और यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें iMayankofficial (@imayankindian), Piyush Rai (@Benarasiyaa), Vishal JyotiDev Agarwal (@JyotiDevSpeaks), Extra2ab (@UdayRoy443477), ममता राजगढ़, कविश अज़ीज़, Prayagraj.vibes, r_nagar_vlogs और Kotafoodexplorerr शामिल हैं।

