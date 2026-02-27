Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शादी में मातम का करंट: 'अपना काम सुधार लो, नहीं तो अटैची पैक कर लो'— जब BJP विधायक ने सरेआम थानेदार को हड़काया

शादी में मातम का करंट: 'अपना काम सुधार लो, नहीं तो अटैची पैक कर लो'— जब BJP विधायक ने सरेआम थानेदार को हड़काया

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Feb, 2026 06:54 AM

negligence in electricity took life of a youth enraged mla warned police office

Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज (Kannauj) जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक युवक की मौत का कारण बन गई। इस हादसे ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। तिरवा (Tirwa) विधानसभा क्षेत्र के भाजपा...

Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज (Kannauj) जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक युवक की मौत का कारण बन गई। इस हादसे ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। तिरवा (Tirwa) विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कैलाश राजपूत (Kailash Rajput) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिस अधिकारी को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं।

कैसे हुआ हादसा?
यह पूरी घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के चन्दौआ (Chandua) गांव की है। गांव के रहने वाले अखिलेश राजपूत अपने परिवार में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव आए थे। अचानक एक हाई-टेंशन (High-Tension) बिजली की लाइन टूटकर गांव की घरेलू लाइन पर गिर गई। इससे पूरे इलाके में वोल्टेज काफी तेज हो गया। जिस वक्त करंट फैला, अखिलेश बिजली के खंभे के पास से गुजर रहे थे। जोरदार झटके की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस और विधायक के बीच विवाद की वजह
हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी। परिजनों का आरोप है कि इंदरगढ़ थाना प्रभारी (SO) ने उनकी मूल शिकायत में बदलाव करने की कोशिश की, ताकि बिजली विभाग को बचाया जा सके। जब स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तो परिवार ने पुलिस के इस रवैये पर नाराजगी जताई। इसके बाद विधायक ने मौके से ही थाना प्रभारी को फोन लगाया।

वायरल वीडियो की मुख्य बातें
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विधायक का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा कि या तो अपना काम सुधार लो, नहीं तो अपनी अटैची पैक कर लो (तबादले के लिए तैयार रहो)। मैं तुम्हें इस थाने में रहने नहीं दूंगा। विधायक ने इस बात पर भी जोर दिया कि FIR (First Information Report) इस तरह दर्ज की जाए जिससे गरीब परिवार को सरकारी मुआवजा (Claim) मिल सके। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि क्या वे पुलिस अधिकारी हैं या बिजली विभाग के बचाव पक्ष?

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!