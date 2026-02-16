Main Menu

  • UP के इस जिले में मनाया गया बकरियों का बर्थडे! कार्ड बंटे... 200 लोगों की दावत, DJ पर थिरके लोग, 'स्वीटी' और 'मोनिका' के लिए हुई भव्य पार्टी

Edited By Purnima Singh,Updated: 16 Feb, 2026 05:31 PM

goat s birthday celebrated in hardoi

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पशुपालक ने अपनी दो बकरियों का 'जन्मदिन' धूमधाम से मनाया। 'स्वीटी' और 'मोनिका' का जन्मदिन कोई साधारण आयोजन नहीं था बल्कि इसमें पूरे रीति—रिवाज, भक्ति और भव्यता का संगम देखने को मिला। इस आयोजन की क्षेत्र में खासी...

हरदोई : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पशुपालक ने अपनी दो बकरियों का 'जन्मदिन' धूमधाम से मनाया। 'स्वीटी' और 'मोनिका' का जन्मदिन कोई साधारण आयोजन नहीं था बल्कि इसमें पूरे रीति—रिवाज, भक्ति और भव्यता का संगम देखने को मिला। इस आयोजन की क्षेत्र में खासी चर्चा है। इसका वीडियो भी मौजूद है। स्थानीय निवासी सोनू ने बताया कि सदर तहसील के गौरा डांडा गांव में रहने वाले पशुपालक लालाराम श्रीवास्तव ने बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवाकर ग्रामीणों को आमंत्रित किया था। 

रविवार की रात जश्न की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों से हुई, जिसमें रामायण और भागवत का पाठ किया गया। बकरियों को नहलाकर फूल मालाएं और नए 'वस्त्र' धारण कराये गये। उन्हें 'बर्थ डे कैप' पहनायी गयी और परम्परागत तरीके से केक भी काटा गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, लालाराम ने आयोजन में कोई कमी नहीं रखी। बाकायदा डीजे का इंतजाम किया गया जिसकी धुनों पर गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग जमकर थिरके। करीब 200 लोगों के लिए शानदार दावत का इंतजाम भी था। लालाराम का कहना है कि स्वीटी और मोनिका उनके परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिये उनका जन्मदिन भी उतने ही खास तरीके से मनाया गया है। 

